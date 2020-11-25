25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25.11.2020 15:41
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, System.String[]

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında, uzun yıllardır dünya genelinde verilen mücadeleye rağmen kadına karşı şiddetin yaygın olarak devam ettiğini bildirdi.

Kadına yönelik şiddetin fiziksel niteliğinin yanı sıra psikolojik ve ekonomik boyutlarının da bulunduğunu belirten Albayrak, "Barış ve huzur içerisinde yaşayan sağlıklı bir toplum inşa edebilmek için insanlığa karşı işlenen bir suç olan kadına karşı şiddetle etkin bir şekilde mücadele edilmelidir." ifadesini kullandı.

Albayrak, bireylere erken yaşlardan itibaren iyi bir eğitim verilmesi ve şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik sosyal projelerin hayata geçirilmesi gerektiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Kadına karşı şiddeti önlemek adına şiddete bütüncül olarak yaklaşan İstanbul Sözleşmesi en iyi şekilde uygulanmalıdır. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak insan odaklı bir anlayışla kadına karşı şiddetle mücadeleyi destekliyor ve bu alandaki sosyal projelerimizi sürdürüyoruz.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününün toplumsal duyarlılıklarımızı güçlendirmesi ümidiyle, kadına karşı her türlü şiddeti kınıyor, barış, huzur ve mutluluğun hakim olduğu daha güzel bir dünya diliyorum."

Rektör Şahin'in mesajı

NÜ Rektörü Şahin ise 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günüyle kadına yönelik şiddet sorununa karşı uluslararası boyutta dikkat çekilmesinin amaçlandığını belirtti.

Kadına şiddet konusunda toplumları ileriye götürecek her görüşe sahip çıkılması gerektiğine değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Kadının bugüne kadar elde ettiği her türlü hakkı ve hukuki kazanımları korunarak toplumdaki yerinin sağlamlaştırılması ve her alanda daha fazla kendini gösterebilmesi için pozitif önceliğinin sürdürülmesi zaruridir. Bu düşüncelerle, tüm toplumların kanayan yarası, kadına yönelik şiddetin son bulması temennisiyle herkesi bu mücadelede yer almaya davet eder, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününü kutlarım."

-Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

CHP Tekirdağ teşkilatı kadın kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde ortak açıklama yaptı.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurten Yontar, yaptığı açıklamada, Tükriye'de kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve hak ihlalleri artarak devam ettiğini bildirdi.

Kadınların şiddete, istismara, yoksulluğa ve güvencesizliğe sıkıştırılmış hayatlar yaşadığını belirten Yontar, şunları kaydetti:

"Kadınların kıyafetinden kaç çocuk doğuracağına, nafaka hakkından İstanbul Sözleşmesi'ne kadar uzanan ellere gereken cevabı her gün büyüttüğümüz örgütlü mücadelemiz ile veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. 'Kadına yönelik şiddet politiktir' diye haykırmayı sürdüreceğiz.

Bizler Halide Edipler'den, Bahriye Üçoklar'dan, Türkan Saylanlar'dan aldığımız ilhamla, kadınların demokrasi, eşitlik ve insan hakkı mücadelesini uluslararası dayanışma içinde sürdüreceğiz. Sokakları, meydanları, kampüsleri, fabrikaları, tarlaları terk etmeyeceğiz. Hayatı kurduğumuz her alanda sözümüzü çoğaltacağız. Siyaset yapmaktan da emeğimizin hakkını savunmaktan da vazgeçmeyeceğiz. "

Namık Kemal Üniversitesi, Kadir Albayrak, Tekirdağ, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz ile aşk mı yaşıyor? Rakibinin kafasına uçan tekme atan futbolcunun 6 maç ceza alması, Brezilya'da büyük tepki çekti Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor Camide cihazlarını şarj eden gazeteci, not ve para bırakıp "helallik" istedi Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım Emine Erdoğan: Katiller, mafya babaları rol model gibi lanse edilmesin Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan vefat eden kadın, karnındaki bebeği de üzüntüden kaybetti
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu         
14:45
Alevlere teslim olan dükkandan tuvalete sığınarak kurtuldu Alevlere teslim olan dükkandan tuvalete sığınarak kurtuldu         
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Ayrılmak isteyen eşini rahat bırakmadı! Yakıp kurşunladığı eve son olarak bomba düzeneği kurdu Ayrılmak isteyen eşini rahat bırakmadı! Yakıp kurşunladığı eve son olarak bomba düzeneği kurdu         
14:04
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi         
13:21
Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi         
13:04
Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz         
12:46
Yeni bir yöntem daha! Yeni bir yöntem daha! "Eşim telefonun fiyatını duymasın" diyerek dolandırıyorlar         
12:08
Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor         
11:08
Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın "Ben seni sevmedim" deyip seyir halindeki araçtan inmeye çalıştı         
10:53
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 15:44:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei