25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında, uzun yıllardır dünya genelinde verilen mücadeleye rağmen kadına karşı şiddetin yaygın olarak devam ettiğini bildirdi.

Kadına yönelik şiddetin fiziksel niteliğinin yanı sıra psikolojik ve ekonomik boyutlarının da bulunduğunu belirten Albayrak, "Barış ve huzur içerisinde yaşayan sağlıklı bir toplum inşa edebilmek için insanlığa karşı işlenen bir suç olan kadına karşı şiddetle etkin bir şekilde mücadele edilmelidir." ifadesini kullandı.

Albayrak, bireylere erken yaşlardan itibaren iyi bir eğitim verilmesi ve şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik sosyal projelerin hayata geçirilmesi gerektiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Kadına karşı şiddeti önlemek adına şiddete bütüncül olarak yaklaşan İstanbul Sözleşmesi en iyi şekilde uygulanmalıdır. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak insan odaklı bir anlayışla kadına karşı şiddetle mücadeleyi destekliyor ve bu alandaki sosyal projelerimizi sürdürüyoruz.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününün toplumsal duyarlılıklarımızı güçlendirmesi ümidiyle, kadına karşı her türlü şiddeti kınıyor, barış, huzur ve mutluluğun hakim olduğu daha güzel bir dünya diliyorum."

Rektör Şahin'in mesajı

NÜ Rektörü Şahin ise 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günüyle kadına yönelik şiddet sorununa karşı uluslararası boyutta dikkat çekilmesinin amaçlandığını belirtti.

Kadına şiddet konusunda toplumları ileriye götürecek her görüşe sahip çıkılması gerektiğine değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Kadının bugüne kadar elde ettiği her türlü hakkı ve hukuki kazanımları korunarak toplumdaki yerinin sağlamlaştırılması ve her alanda daha fazla kendini gösterebilmesi için pozitif önceliğinin sürdürülmesi zaruridir. Bu düşüncelerle, tüm toplumların kanayan yarası, kadına yönelik şiddetin son bulması temennisiyle herkesi bu mücadelede yer almaya davet eder, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününü kutlarım."

-Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

CHP Tekirdağ teşkilatı kadın kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde ortak açıklama yaptı.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurten Yontar, yaptığı açıklamada, Tükriye'de kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve hak ihlalleri artarak devam ettiğini bildirdi.

Kadınların şiddete, istismara, yoksulluğa ve güvencesizliğe sıkıştırılmış hayatlar yaşadığını belirten Yontar, şunları kaydetti:

"Kadınların kıyafetinden kaç çocuk doğuracağına, nafaka hakkından İstanbul Sözleşmesi'ne kadar uzanan ellere gereken cevabı her gün büyüttüğümüz örgütlü mücadelemiz ile veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. 'Kadına yönelik şiddet politiktir' diye haykırmayı sürdüreceğiz.

Bizler Halide Edipler'den, Bahriye Üçoklar'dan, Türkan Saylanlar'dan aldığımız ilhamla, kadınların demokrasi, eşitlik ve insan hakkı mücadelesini uluslararası dayanışma içinde sürdüreceğiz. Sokakları, meydanları, kampüsleri, fabrikaları, tarlaları terk etmeyeceğiz. Hayatı kurduğumuz her alanda sözümüzü çoğaltacağız. Siyaset yapmaktan da emeğimizin hakkını savunmaktan da vazgeçmeyeceğiz. "