25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne doğru - Son Dakika

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne doğru

24.11.2020 17:17
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne doğru, System.String[]

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, kadına karşı şiddetin el birliğiyle önlenmesi gerektiğini belirtti.

Dünyanın en önemli yükünü omuzlayan kişilerin kadınlar olduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

"Kadına karşı şiddet bir insanlık suçudur. Kadınlarımız, geleceğimizin temellerini atan mimarları, bir medeniyeti inşa eden en önemli varlığımızdır. Dünyanın en önemli yükünü omuzlayan, bazen bir ailede anne, bazen bir ülkenin geleceği için alın teri döken kadınlarımız, şiddete değil sevgiye muhtaçtır. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle biz toplum olarak bir arada olmalıyız, bu şiddeti elbirliği ile bertaraf etmeliyiz.

Kadınlarımız, hem geleceğimizin şekillendirilmesinde önemli rol oynayacak hem de milletimiz için bir umut kaynağı olacaktır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 'Şiddete karşı sıfır tolerans' anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalarla; eğitimden sağlığa, istihdamdan siyasal hayata katılıma kadar her alanda, kadınlarımız için pozitif ayrımcılık içeren pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik."

İba, Kovid-19 salgın sürecinde ev içi şiddetin artma ihtimaline karşı kadın konukevlerinin açıldığını, Sosyal Destek Hattı ve özel olarak geliştirilen mobil uygulama ile şiddet ve istismar vakalarının ilgili birimlere hızlıca bildirilmesinin sağlandığını kaydetti.

AK Parti, Şiddet, Edirne, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne doğru - Son Dakika


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