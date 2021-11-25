25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, Kayseri'de KADES uygulamasını 27 bin 680 kadının telefonuna indirdiğini, 4 bin 295 kişinin ihbar butonunu kullandığını ve 344 kişiye adli işlem yapıldığını bildirdi.

Özdemir, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, günün 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla BM Genel Kurulu kararıyla ilan edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe giren 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın faaliyete geçtiğini hatırlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Eylem planının hazırlık çalışmaları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, uluslararası kuruluşların, üniversitelerin, medya temsilcilerinin katkı ve katılımıyla hazırlandı. Yine İl Eylem Planı hazırlık çalışmalarımız devam etmekte olup ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve tarafların katılımıyla aralık ayı içerisinde 3 gün sürecek çalıştay sonrasında faaliyete geçecektir. Şiddete sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla yeni dönemin şiddetle mücadele yol haritası 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde yapılandırıldı. İlimizde Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını toplam 27 bin 680 kadın telefonuna indirmiş ve 4 bin 295 kişinin ihbar butonunu kullandığı tespit edilerek 344 kişiye adli işlem yapılmıştır. Yine Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğümüz tarafından 2018 yılından itibaren 23 bin kişiye erken yaşta zorla evlilik, finansal okuryazarlık, kadına karşı şiddetle mücadele konularında eğitim ve seminerler düzenlenmiştir."