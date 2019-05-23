25 kilo salep soğanına 300 bin TL ceza kesildi
Elazığ
'da 25 kilogram salep soğanı ile yakalanan 5 kişiye, "Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan dolayı toplam 300 bin TL para cezası kesildi
ELAZIĞ - Elazığ'da 25 kilogram salep soğanı ile yakalanan 5 kişiye, "Biyolojik Çeşitliliği Tahrip Etmek" suçundan dolayı toplam 300 bin TL para cezası kesildi.Koruma altında bulunan salep soğanları ise tekrar aynı bölgede toprakla buluşturuldu.
Olay,
Alacakaya
ilçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları denetimler sırasında bir aracı durdurdu. Araçtaki bir çuvaldan şüphelenen polisler, açıp baktıklarında içerisinde toplanması yasak olan doğadan kaçak olarak toplanan, 25 kilogram salep soğanını ele geçirdi. Araçta bulunan ve salep soğanlarını topladığı ileri sürülen 5 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, durum
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şubesi'ne de bildirildi. Bölgeye giden ekipler, 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. maddesinin A ve F bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak "Biyolojik Çeşitliliği Tahrip Etmek"ten dolayı aynı kanunun 20. maddesinin K bendine göre 5 şüpheliye ayrı ayrı 60 bin TL, olmak üzere toplam 300 bin TL'lik para cezası uyguladı.
Öteyandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar'a bağlı ekipler, salep soğanlarını polis ekiplerinden teslim alarak toplandıkları bölgede tekrar toprakla buluşturdu.
Geçen yıl 48 bin TL olan ceza bu yıl 60 bin TL'ye yükseldi
Aynı ilçede geçtiğimiz ay 6 şahıs yine 25 kilogram salep soğanı ile yakalanmış, aynı maddeye göre işlem yapılmıştı. Geçtiğimiz yıl ise bölgede 1 şüpheli 6 kilogram salep soğanı ile birlikte yakalanmıştı. Yakalanan şahsa 48 bin TL para cezası kesilmiş, salep soğanlarının ise tekrar ekimleri yapılmıştı.
Bu yıl "Biyolojik Çeşitliliği Tahrip Etmek" suçunun para cezasının 60 bin TL'ye yükseldiği öğrenildi.