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25 kilometrelik yolu 5 saatte aşıp hastaya ulaştılar - Son Dakika

25 kilometrelik yolu 5 saatte aşıp hastaya ulaştılar

06.02.2022 09:50
25 kilometrelik yolu 5 saatte aşıp hastaya ulaştılar

Van'ın Muradiye ilçesinde idrar yollarında enfeksiyon olduğu için aniden rahatsızlanan hasta, 5 saatlik çalışmanın sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde idrar yollarında enfeksiyon olduğu için aniden rahatsızlanan hasta, 5 saatlik çalışmanın sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Devetaş Mahallesi'nde gece rahatsızlanan 76 yaşındaki Kemal Gümüş'ün yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gitmek için yola çıkan ekipler, tipi nedeniyle ilerleyemeyince Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri devreye girdi. Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda yolun açılmasıyla sağlık ekipleri hastaya ulaştı. Evde ilk müdahalesi yapılan Gümüş, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılarak teravi altına alındı. - VAN

25 kilometrelik yolu 5 saatte aşıp hastaya ulaştılar
25 kilometrelik yolu 5 saatte aşıp hastaya ulaştılar
25 kilometrelik yolu 5 saatte aşıp hastaya ulaştılar
25 kilometrelik yolu 5 saatte aşıp hastaya ulaştılar
25 kilometrelik yolu 5 saatte aşıp hastaya ulaştılar

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Muradiye, Gümüş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 25 kilometrelik yolu 5 saatte aşıp hastaya ulaştılar - Son Dakika


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