25 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

25 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

31.01.2021 11:58

25 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi Adıyaman'da, gece saatlerinde başlayan rüzgardan dolayı sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 25 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

25 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, gece saatlerinde başlayan rüzgardan dolayı sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 25 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Dün gece saatlerinde başlayan rüzgardan dolayı Adıyaman merkez ve ilçelerinde yaklaşık 25 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Karbonmonoksit gazından zehirlenen vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 25 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilçe devlet hastanelerine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

25 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
25 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
25 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
25 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 25 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika


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