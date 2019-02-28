25 Kişinin Öldüğü Facia Kamerada
51 dakika önce
Mısır'ın başkenti Kahire'de faciayla sonuçlanan yangının başladığı ana dair görüntüler ortaya çıktı.
Mısır
'ın başkenti Kahire
'de faciayla sonuçlanan yangının başladığı ana dair görüntüler ortaya çıktı. Ramses bölgesinde istasyona yaklaşan yolcu treninin yakıt deposunun patlaması sonucu yaşanan olayda 25 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Görüntülerde bazı yolcuların alevler içinde kaldığı görülüyor. İnsanlar büyük panik içinde sağa sola kaçışırken, adeta can pazarı yaşanıyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:36 Kaynak: İHA
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