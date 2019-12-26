25 kişinin yaralandığı olayda 9 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 25 kişinin yaralandığı olayda 9 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

25 kişinin yaralandığı olayda 9 firari hükümlü yakalandı

6 saat önce

Uşak'ta 2014 yılında meydana gelen ve 25 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davada haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

25 kişinin yaralandığı olayda 9 firari hükümlü yakalandı, System.String[]

Uşak'ta 2014 yılında meydana gelen ve 25 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davada haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.


Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 5 yıl önce 25 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davada 9 firari hükümlü yakalandı. Haklarında "ateşli silahla, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve mala zarar verme suçundan" 4 yıl 7 ay hapis cezası olan F.E. ve İ.S.A. ile 11 yıl 3 ay hapis cezaları bulunan R.Y., Ö.A., G.S., O.U., M.O., T.Y. ve R.Ş. Büro Amirliği ekiplerince saklandıkları ikametlerde yakalanarak adli işlemlerin yapılmasının ardından Uşak E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - UŞAK

Emniyet Müdürlüğü, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:06 Kaynak: İHA
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