Son Dakika Haberleri: 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsü ile tankerin karıştığı ve 25 kişinin yaralandığı trafik kazası, yolcu midibüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsü ile tankerin karıştığı ve 25 kişinin yaralandığı trafik kazası, yolcu midibüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


İzmit'ye özel halk otobüsü ile tankerin karıştığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kaza sonrası yan yatan yolcu midibüsündeki 25 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye araç için güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İzmit Feyzullah İzmidi Caddesi'nden otogara doğru giderken Seymen Caddesi'ne gitmek için köprülü kavşaktan geçiş yapmak isteyen Erhan B. idaresindeki 41 J 0046 plakalı özel halk otobüsü ile Mehmet Y. yönetimindeki 31 UL 487 plakalı tanker çarpışıyor. Midibüs köprü altından döndüğü esnada meydana gelen çarpışma sonrasında inmek için ayağa kalkan yolcu ve araçtaki değer yolcular kazanın etkisiyle çığlık atmaya başlıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs bir süre sonra yan yatıyor.


Görüntülerin devamında sürücü Erhan B. soğukkanlı bir şekilde yerinden çıkarak şoka giren yolcuları sakinleştirmeye çalışıyor. Yolculardan bazıları bağrışmaya başlarken, telefonla yakını arayan sürücü çok büyük kaza yaptığını söyleyerek yardım istiyor. Telefonu kapatan sürücü daha sonra yolcuların sağlık durumlarını kontrol ediyor. - KOCAELİ

İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:57 Kaynak: İHA
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