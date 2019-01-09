Son Dakika Haberleri: 25 Kuruşa Satılan Poşetleri 4 Büyük Mağazadan Topladık!(Neden Paralı, Çevreye Faydası Olacak Mı?)

25 Kuruşa Satılan Poşetleri 4 Büyük Mağazadan Topladık!(Neden Paralı, Çevreye Faydası Olacak Mı?)

1 saat önce

25 Kuruşa Satılan Poşetleri 4 Büyük Mağazadan Topladık!

25 Kuruşa Satılan Poşetleri 4 Büyük Mağazadan Topladık!(Neden Paralı, Çevreye Faydası Olacak mı?)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:20 Kaynak: Youtube

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