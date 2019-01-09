25 Kuruşa Satılan Poşetleri 4 Büyük Mağazadan Topladık!(Neden Paralı, Çevreye Faydası Olacak Mı?)
1 saat önce
25 Kuruşa Satılan Poşetleri 4 Büyük Mağazadan Topladık!
25 Kuruşa Satılan Poşetleri 4 Büyük Mağazadan Topladık!(Neden Paralı, Çevreye Faydası Olacak mı?)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:20 Kaynak: Youtube
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