Son Dakika Haberleri: 25. MARBLE Fuarı kapılarını açtı

25. MARBLE Fuarı kapılarını açtı

50 dakika önce

Alanında dünyanın en büyük 3 etkinliğinden biri olan İzmir MARBLE Fuarı kapılarını açtı.

25. MARBLE Fuarı kapılarını açtı, System.String[]
Alanında dünyanın en büyük 3 etkinliğinden biri olan İzmir MARBLE Fuarı kapılarını açtı. Fuar, 30 Mart'a kadar sektör profesyonellerini bir araya getirecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:27 

İzmir, Ekonomi
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