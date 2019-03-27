25. MARBLE Fuarı kapılarını açtı
50 dakika önce
Alanında dünyanın en büyük 3 etkinliğinden biri olan İzmir MARBLE Fuarı kapılarını açtı.
Alanında dünyanın en büyük 3 etkinliğinden biri olan İzmir MARBLE Fuarı kapılarını açtı. Fuar, 30 Mart'a kadar sektör profesyonellerini bir araya getirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:27
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