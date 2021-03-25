25 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

25 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

25.03.2021 06:42
25 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

25 Mart 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

01:00 Maç Saati

03:00 Milli Maç Özel

04:00 1. Lig

06:00 Süper Lig Maç Özetleri

06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 beIN Manşet

15:00 beIN Teknik

16:00 Maç Saati

17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Maç Saati

21:00 Süper Lig Özel

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:00 beIN Teknik

25 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 25 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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