25 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

25 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

25 Mart 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Süper Lig Maç Özetleri 00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 01:00 Maç Saati 03:00 Milli Maç Özel 04:00 1. Lig 06:00 Süper Lig Maç Özetleri 06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 07:00 Maç Saati 08:45 Süper Lig Haftanın Golleri 09:00 Maç Saati 10:45 Süper Lig Haftanın Golleri 11:00 beIN Manşet 12:00 Maç Saati 13:45 Süper Lig Haftanın Golleri 14:00 beIN Manşet 15:00 beIN Teknik 16:00 Maç Saati 17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 18:00 Süper Lig Maç Özetleri 18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 19:00 Maç Saati 21:00 Süper Lig Özel 22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 23:00 beIN Teknik

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