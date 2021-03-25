25 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

25 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı

25 Mart 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Türkiye - Hollanda 02:15 Milli Takım Özel 03:45 Aktüel Futbol 04:40 Euro 2020 Magazin 05:05 FIFA Magazin 05:30 Süper Lig Özetler 06:30 İngiltere Premier Lig Özetler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler 09:30 Euro 2020 Magazin 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Efsanelerin İzinde 11:00 Spor Manşet 12:25 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:45 Almanya Bundesliga Goller 13:55 Hava Durumu 14:00 TBMM-TV 16:55 İngiltere - İsviçre 19:00 Spor Merkezi 21:00 Başlama Vuruşu 22:55 Fransa - Danimarka

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