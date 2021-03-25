Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Türkiye - Hollanda
02:15 Milli Takım Özel
03:45 Aktüel Futbol
04:40 Euro 2020 Magazin
05:05 FIFA Magazin
05:30 Süper Lig Özetler
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
09:30 Euro 2020 Magazin
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:25 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Almanya Bundesliga Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
16:55 İngiltere - İsviçre
19:00 Spor Merkezi
21:00 Başlama Vuruşu
22:55 Fransa - Danimarka
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika