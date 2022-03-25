25 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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25 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı

25.03.2022 06:42
25 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı

25 Mart 2022 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:50 Teşkilat

03:30 Seksenler

04:55 Elimi Bırakma

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Alişan ile Hayata Gülümse

12:30 Ailenin Yeni Üyesi

13:30 Ege'nin Hamsisi

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

23:45 3'te 3

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TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 25 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 25 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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