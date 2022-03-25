25 Mart 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
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25 Mart 2022 Tv 2 Yayın Akışı

25.03.2022 06:42
25 Mart 2022 Tv 2 Yayın Akışı

25 Mart 2022 Cuma günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:15 Kelime Oyunu

02:30 Akasya Durağı

04:30 Annem

05:40 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

07:00 Mutfağım

08:15 Tatlı Hayat

10:15 Akasya Durağı

12:15 Annem

14:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

16:00 Hanımın Çiftliği

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Tatlı Hayat

23:30 Kanıt

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Akasya Durağı, Tatlı Hayat, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 25 Mart 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika


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