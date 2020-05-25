25 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:05 Maide'nin Altın Günü

00:20 Uzun Hikaye

02:10 Bang Bang

03:15 Bir Zamanlar Çukurova

05:00 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Oscar Çöllerde

10:00 Dizi TV

10:30 Pete ve Ejderhası

10:50 Zorlu Operasyon

12:40 Oscar Çöllerde

13:00 Gün Ortası

13:05 Şansımı Seveyim

14:00 Bang Bang

14:55 Bir Zamanlar Çukurova

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Pete ve Ejderhası

20:00 Emoji Filmi

21:45 Kardeşim Benim 2

22:00 Maide'nin Altın Günü