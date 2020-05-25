25 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Maide'nin Altın Günü
00:20 Uzun Hikaye
02:10 Bang Bang
03:15 Bir Zamanlar Çukurova
05:00 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Oscar Çöllerde
10:00 Dizi TV
10:30 Pete ve Ejderhası
10:50 Zorlu Operasyon
12:40 Oscar Çöllerde
13:00 Gün Ortası
13:05 Şansımı Seveyim
14:00 Bang Bang
14:55 Bir Zamanlar Çukurova
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Pete ve Ejderhası
20:00 Emoji Filmi
21:45 Kardeşim Benim 2
22:00 Maide'nin Altın Günü