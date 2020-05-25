25 Mayıs 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

00:30 Gece Haberleri

01:00 Akıl Çemberi

01:00 Gece Haberleri

01:15 CNN TÜRK Masası

03:15 Tarafsız Bölge

04:00 Gece Haberleri

05:00 Gece Haberleri

06:00 Haber

06:00 Güne Merhaba

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

08:00 Güne Merhaba

08:20 Sağlık Kontrolü

08:40 A'dan Z'ye

09:00 Haber

10:00 Hafta Sonu

11:00 Haber

11:00 A'dan Z'ye

11:05 Şeffaf Oda

12:00 Haber

12:00 Bugün

13:00 Haber

14:00 Haber

14:00 Bugün

14:30 Dolaptaki Sürpriz

15:00 Evde Bayram Konserleri

15:00 Günlük

16:00 Günlük

16:00 Haber

16:35 Her Şeyden Önce

17:00 Haber

17:00 Günlük

18:00 Ana Haber

18:00 İsimsiz Kahramanlar

20:30 Tarafsız Bölge

21:00 Tarafsız Bölge