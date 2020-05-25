25 Mayıs 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
25 Mayıs 2020 Pazartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
00:30 Gece Haberleri
01:00 Akıl Çemberi
01:00 Gece Haberleri
01:15 CNN TÜRK Masası
03:15 Tarafsız Bölge
04:00 Gece Haberleri
05:00 Gece Haberleri
06:00 Haber
06:00 Güne Merhaba
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
08:00 Güne Merhaba
08:20 Sağlık Kontrolü
08:40 A'dan Z'ye
09:00 Haber
10:00 Hafta Sonu
11:00 Haber
11:00 A'dan Z'ye
11:05 Şeffaf Oda
12:00 Haber
12:00 Bugün
13:00 Haber
14:00 Haber
14:00 Bugün
14:30 Dolaptaki Sürpriz
15:00 Evde Bayram Konserleri
15:00 Günlük
16:00 Günlük
16:00 Haber
16:35 Her Şeyden Önce
17:00 Haber
17:00 Günlük
18:00 Ana Haber
18:00 İsimsiz Kahramanlar
20:30 Tarafsız Bölge
21:00 Tarafsız Bölge
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Mayıs 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika
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