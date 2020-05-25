25 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:00 Şevkat Yerimdar

00:45 Davaro

01:00 Şevkat Yerimdar

02:45 Niyazi Bey

02:45 İnadına Aşk

04:15 Kadın

06:00 Hayat Sevince Güzel

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Şevkat Yerimdar

13:00 İnadına Aşk

13:30 Benden Söylemesi

14:15 Temizlik Benim İşim

15:30 Yaparsın Aşkım

16:15 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Davaro

20:00 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde

20:00 Organik Aşk

22:00 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde

22:00 Aşk Olsun

22:00 Davaro