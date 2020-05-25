25 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 İşe Yaramazlar

01:30 Selvi Boylum Al Yazmalım

01:30 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

03:00 Hedef

03:00 İşe Yaramazlar

04:45 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Pis Yedili

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

10:00 Yeni Gelin

12:15 Kalp Atışı

13:00 Refika ile Memleket Hazineleri

14:00 Sev Kardeşim

14:45 Refika ile Memleket Hazineleri

15:30 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bizim Aile

20:00 Çakallarla Dans

21:45 Güldür Güldür Show

22:15 Yalancı Yarim

23:45 Çakallarla Dans