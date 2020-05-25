25 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Çember: Oyunu Bozuyorum
01:45 Erkenci Kuş
03:00 Erkenci Kuş
03:40 Çilek Kokusu
04:30 Türk Müziği
05:10 Güzel Köylü
06:30 Hayat Bazen Tatlıdır
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Evde Hareket Zamanı
10:15 Ruhun Doysun
10:15 Benim Tatlı Yalanım
11:00 Erkenci Kuş
12:30 Evde Hareket Zamanı
13:45 Çilek Kokusu
15:45 Güzel Köylü
16:30 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Evde Bayram Konserleri: Kubat
20:00 Hızlı Ve Öfkeli 7
21:00 Kolonya Cumhuriyeti
22:45 Hızlı Ve Öfkeli 7
23:30 Aramızda Kalsın