25 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Çember: Oyunu Bozuyorum

01:45 Erkenci Kuş

03:00 Erkenci Kuş

03:40 Çilek Kokusu

04:30 Türk Müziği

05:10 Güzel Köylü

06:30 Hayat Bazen Tatlıdır

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Evde Hareket Zamanı

10:15 Ruhun Doysun

10:15 Benim Tatlı Yalanım

11:00 Erkenci Kuş

12:30 Evde Hareket Zamanı

13:45 Çilek Kokusu

15:45 Güzel Köylü

16:30 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Evde Bayram Konserleri: Kubat

20:00 Hızlı Ve Öfkeli 7

21:00 Kolonya Cumhuriyeti

22:45 Hızlı Ve Öfkeli 7

23:30 Aramızda Kalsın