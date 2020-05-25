25 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Cristiano Ronaldo Goller
00:40 Inter Goller
00:50 Bundesliga
00:55 Kamu Spotu Evde Spor
01:00 Brezilya - Arjantin
01:00 Unutulmaz Maçlar
02:40 La Liga Goller
02:40 Arsenal Goller
02:55 Efsanelerin İzinde
03:00 Türkiye - Arnavutluk
03:00 Fransa - Türkiye
04:40 Juventus Goller
04:50 Muhammed Salah Goller
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 Unutulmaz Maçlar
05:00 Hollanda - Arjantin
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:40 Bundesliga
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Brezilya - Arjantin
07:00 Mönchengladbach - Bayer Leverkusen
08:40 Bir Oyundan Fazlası
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Bir Oyundan Fazlası
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:10 Hava Durumu
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 Almanya Bundesliga Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:50 Kamu Spotu Evde Spor
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:00 Unutulmaz Maçlar
10:25 Hava Durumu
10:30 Brezilya - Arjantin
11:45 Almanya Bundesliga Özetler
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Almanya - Şili
12:55 Kamu Spotu İşte Spor
13:00 Spor Bülteni
13:25 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 ABD - İspanya
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 88 - 89
15:25 Süper Lig Özetler
15:50 Takvim Yaprakları
15:55 Kamu Spotu İşte Spor
15:55 Efsanelerin İzinde
16:00 Leicester City - Liverpool
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu İşte Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:00 Spor Bülteni
18:40 Süper Lig Goller
18:50 TFF 1. Lig Goller
19:00 Unutulmaz Maçlar
19:55 Kamu Spotu İşte Spor
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Ustalara Saygı
21:25 Süper Lig Özetler
22:00 Spor Akşamı
22:50 Kamu Spotu Evde Spor
23:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye