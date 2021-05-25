Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Gişe Memuru
02:30 Gişe Memuru
04:10 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
06:10 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Yeni Nesil Ajan XXX 3
22:30 Neşeli Hayat
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika