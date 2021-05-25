Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
04:05 Spor Artı
05:35 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
09:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
09:50 Avrupa Şampiyonası Finaller
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
17:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
20:00 Futbol Aklı
22:00 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika