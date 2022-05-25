25 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

03:15 Ök Y.malatyaspor-fenerbahçe

05:00 Şampiyonluk Özel

06:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

07:00 Yeni Gün

09:00 Gaziantep Fk - Ç. Rizespor

10:45 Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor

14:00 Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Şampiyonluk Özel

16:00 Altay - Kasimpaşa

17:45 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Taraftar

20:00 Sporun Mabetleri

20:30 Süper Lig Yolu

22:00 Final

23:30 İstatistik Bankası