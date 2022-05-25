25 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

25 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı

25.05.2022 06:42
25 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı

25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:00 Fazilet Hanım ve Kızları

04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

06:00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Hokkabaz

22:30 Hokkabaz

YORUMLAR
500
24 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı 24 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Sabahın Sultanı Seda Sayan, Güzel Köylü, Star, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 25 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
01:06 MetroPOLL Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençler CHP'yi tercih etti
00:39 Ensar Vakfı'ndan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına cevap: FETÖ kumpaslarını andırıyor
00:38 Bursa'da bir adam bankta tartıştığı arkadaşını öldürüp aynı silahla canına kıydı!
23:53 Yürek parçalayan ayrıntı! Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son paylaşımıyla duygulandırdı
23:45 ABD'de bir ilkokula saldırı düzenlendi! 14'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi
23:20 Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı
23:18 İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'de açıklayacağım demişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 07:00:44. #1.11#
SON DAKİKA: 25 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement