Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:00 İngiltere Premier Lig Özetler
03:30 İtalya Seri A Özetler
03:50 Efsanelerin İzinde
03:55 Spor Takvimi
04:00 Spor Artı
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İngiltere Premier Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
18:55 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka
21:00 Gündem Futbol
23:00 Futbol Anadolu
Son Dakika › TV › 25 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika