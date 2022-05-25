25 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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25 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı

25.05.2022 06:42
25 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı

25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu

02:15 Masumlar Apartmanı

04:55 Şefin Özel Konuğu

05:45 Elimi Bırakma

08:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:00 Alişan ile Hayata Gülümse

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Kasaba Doktoru

16:40 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta

23:35 Teşkilat

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Kaynak: InterSinema.com

TV, Son Dakika

Son Dakika TV 25 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 25 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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