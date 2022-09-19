25 metrekarelik harabe odaya 3.500 TL'ye kira istemişti! Tepkiler sonrası ev sahibinden şoka uğratacak açıklama geldi - Son Dakika
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25 metrekarelik harabe odaya 3.500 TL'ye kira istemişti! Tepkiler sonrası ev sahibinden şoka uğratacak açıklama geldi

19.09.2022 09:38

İstanbul Eyüpsultan'da yaklaşık 25 metrekarelik bir odaya 3 bin 500 lira kira isteyen Veli Budanmış, kendisine gösterilen tepkilerin ardından açıklamada bulundu. Budanmış'ın, "Emlakçının hemen ilan vereceğini bilmiyordum. Eski hali kötü ancak, boya badana yaptık çok masrafa girdik. Bir kişiye bu ücret fazla gelir ama, 3-4 kişi kalabilirler" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Eyüpsultan ilçesindeki Düğmeciler Mahallesi'nde ofisten dönüştürülen yaklaşık 25 metrekarelik bir oda için 3 bin 500 TL kiralık ilanı verilmesi sosyal medyada gündem oldu. İlanı görenler insanlar bu oda için istenen kiranın çok fazla olduğunu ifade etti.

25 metrekare odayı 3 bin 500 lira isteyince sosyal medyada gündem olan ev sahibi konuştu

"ÇOK MASRAFA GİRDİK"

Tepkilere neden olan odanın sahibi Veli Budanmış, odanın eski halinin kötü olduğunu, o şekilde zaten kiraya verilemeyeceğini belirterek, "Burası 25 metrekare, mutfak, tuvalet ve bir odası var. Boya badana yaptırdık, çok masrafa girdik" dedi.

25 metrekare odayı 3 bin 500 lira isteyince sosyal medyada gündem olan ev sahibi konuştu

"EMLAKÇI TAMİRATI YAPMADAN ÇEKİP YAYINLAMIŞ"

Emlakçının ilanı erken vermesi nedeniyle odanın bakımsız, kötü halde göründüğünü ifade eden Veli Budanmış, "Oda 15 gündür ilanda. Resimleri emlakçı çekti. Kendisine 'Bu şekilde çekiyorsun ama, ben tamirata sokacağım burayı' dedim. Sosyal medyaya düştüğünden haberim yok. Eski hali evet kötü ama, ben emlakçının direk koyacağını bilemedim. O şekilde zaten verilmezdi. Genelde tek kişi için arıyorlar, onlara da ağır geldiği için tutmadılar. Şimdiye kadar 5 kişi aradı. Depo için isteyen de oldu. Biri, 'Kedi besleyeceğim' dedi, ona vermedim" dedi.

25 metrekare odayı 3 bin 500 lira isteyince sosyal medyada gündem olan ev sahibi konuştu

"25 METREKARE, 3-4 KİŞİ KALABİLİR"

Odaya boya badana yapıldıktan sonra 15 bin lira masrafı olduğunu belirten Budanmış, "Burası 25 metrekare var. Mutfak, tuvalet ve bir odası var. Dürüst olmak lazım 3 bin 500 diyoruz ama, bekar olduğu için en az 3-4 kişi kalacak, bir kişiye burası ağır gelir. Temiz, düzgün biri olursa 2 bin 500 TL'ye de veririz" diye konuştu.

Budanmış, kendisinin de böyle yerlerde çok kaldığını, mutfağa çay ocaklarındaki gibi havalandırma sistemi kuracağını, pencere ve kapıları boyayacağını anlattı. Budanmış bir ailenin bile zorunlu olursa bu odada kalabileceğini belirtti.

25 metrekare odayı 3 bin 500 lira isteyince sosyal medyada gündem olan ev sahibi konuştu
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 25 metrekarelik harabe odaya 3.500 TL'ye kira istemişti! Tepkiler sonrası ev sahibinden şoka uğratacak açıklama geldi - Son Dakika

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