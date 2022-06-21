25 metrelik ağaç, yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı - Son Dakika
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25 metrelik ağaç, yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

21.06.2022 22:01

Meksika'da 25 metrelik bir ağaç, yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrildi. Araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 çocuk ise ağır şekilde yaralandı.

Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Solosuchiapa kentinde 25 metre yüksekliğindeki bir ağaç yolun üzerine devrildi. Yoldan geçen bir araç devrilen ağacın altında kaldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuğun ise ağır şekilde yaralandığı ifade edildi. Yaşanan kazanın ardından araçtakileri kurtarmak için çevrede bulunan vatandaşların hemen yardıma koştuğunu bildiren görgü tanıkları, 3 kişinin olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirtti.

YAĞIŞLAR TOPRAKTA GEVŞEMEYE YOL AÇTI

Büyük Okyanus'ta geçtiğimiz günlerde oluşan Celia Fırtınası'nın Meksika'nın güneyinde yoğun yağışlara neden olduğu hatırlatan yetkililer, şiddetli yağışların toprakta gevşemeye yol açtığını ve ağacın devrildiği ihtimali üzerinde duruyor.

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Kaynak: İHA

Tragger, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 25 metrelik ağaç, yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 25 metrelik ağaç, yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı - Son Dakika
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