Büyük Okyanus 'ta geçtiğimiz günlerde oluşan Celia Fırtınası'nın Meksika'nın güneyinde yoğun yağışlara neden olduğu hatırlatan yetkililer, şiddetli yağışların toprakta gevşemeye yol açtığını ve ağacın devrildiği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: İHA

Tragger, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 25 metrelik ağaç, yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı - Son Dakika

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