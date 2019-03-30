25 Metrelik Elektrikli Otobüsler, Manisa'ya Hayırlı Olsun

25 metrelik elektrikli otobüslerin ilki Manisa'da ana arterlerde görücüye çıktı.

Tamamı teslim alındığında Avrupa'nın en büyük elektrikli otobüs filosuna sahip olacak olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 25 metre uzunluğundaki elektrikli otobüslerin ilkini bünyesine dahil etti. Çevre ve insan sağlığına katkıda bulunmak, bunun yanı sıra kent içi trafiğini rahatlatmak amacıyla hayata geçirilen projede 14'ncü araç Manisa'da sokağa indi. Vatandaşların alkışları ve meraklı bakışları arasında ana arterlerde yol alan 25 metrelik elektrikli otobüs; 70 oturan olmak üzere 190 yolcu taşıma kapasitesine sahip. 500 kw/s gücüne sahip iki akstan; 4 tekerden tahrikli elektrikli motoruyla hareket eden elektrikli otobüsün batarya sistemi ve yazılımı yüzde yüz yerli üretim olma özelliğini taşıyor. Çevreye duyarlı, egzoz kokusundan arındırılmış ve tasarruflu olan bu araç, Manisa'ya ve Manisalılara hayırlı olsun.