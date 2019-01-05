25 Milyon Dolar Cironun Yarısı İhracattan Gelecek

Foriba, 2019'da büyüklüğü 200 milyon TL'ye ulaşması beklenen e-Dönüşüm pazarındaki liderliğini şirket satın alımlarıyla daha da ileri taşıyor. Türkiye'deki e-Faturaların %70'ini sistemleri üzerinden geçiren Foriba, 2020'de cirosunu 25 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. Söz konusu cironun yarısını ihracattan elde etmek istediklerini ve çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdıklarını belirten Foriba CEO'su Koray Gültekin Bahar, ülkemizdeki e-Dönüşüm sektörünün güncel rakamlarını ve 2019 beklentilerini açıkladı.

Türkiye'de 2 milyon şirketin 80.000'i e-Fatura sistemini kullanıyor. Önümüzdeki yıl bu sayının 160.000'e çıkması ve zorunlu geçiş kapsamında da 60.000'den fazla vergi mükellefinin e-Arşiv'e geçmesi bekleniyor. Türkiye'nin en çok elektronik belge işleyen lider e-Dönüşüm firması Foriba, her sektörden 10.000'i aşan referansıyla 120 milyon TL'lik e-Faturayı yönetiyor. Foriba, müşterilerin sistemlerine ve hedeflerine en uygun çözümü sunarken uzun vadede verimliliğe odaklanarak 2019'da yüzde 60 büyüyecek.

25 milyon dolar cironun yarısı ihracattan gelecek

2020'de cirolarını 25 milyon dolara taşımayı ve bunun yarısını ihracattan elde etmeyi hedeflediklerini açıklayan Foriba CEO'su Koray Gültekin Bahar, "Foriba olarak bir yandan e-Dönüşüm süreçlerindeki bilgi liderliğimizi devam ettirirken bir yandan da inovatif ürünlerimizle yeni e-Dönüşüm çözümleri geliştirmeye devam ediyoruz. Mevcut ciromuz 75 milyon TL, 2019'u 110 milyon TL ciro ile kapatmayı planlıyoruz. 2019'da 200 milyon TL'ye ulaşması beklenen e-Dönüşüm pazarının yüzde 40'ına hizmet vermek amaçlarımız arasında yer alıyor" diyor.

2018'de yurt dışı operasyonlarının ilk ayağı olarak İtalya'da faaliyete başlayan Foriba, 2019'da da yeni ülkelerde ofis açmayı ve büyüme politikalarına hız kazandırmayı planlıyor. Koray Gültekin Bahar, İtalya, Macaristan ve Polonya'da faaliyet göstermeye başladıklarını belirterek "2019'da başta İngiltere olmak üzere, Litvanya ve Norveç'e odaklanmayı planlıyoruz; sonraki hedeflerimiz arasında ise Avrupa, Latin Amerika ve Asya Pasifik ülkeleri bulunuyor. Gelirimizin yüzde 50'sini global pazarlardan elde etmeyi hedefliyoruz" diyor.

İtalya'da 5 milyon euroluk iş hacmi yaratacak

İtalya'da 5 milyon euroluk bir iş hacmi yaratmayı planladıklarını belirten Bahar, "İtalya'da SAP kullanan 8.500 global firma bulunuyor ve bu firmaların tümünün 2019'da e-Fatura'ya geçmesi bekleniyor. Foriba olarak İtalya'da 1.000'den fazla global firmanın e-Dönüşüm süreçlerini yönetmeyi hedefliyoruz; en büyük hayalimiz, Türkiye'de elde ettiğimiz başarı ve tecrübemizi yurt dışına da taşıyarak dünyanın e-Fatura ve dijital çözüm lideri olmak" diyor.

Çalışan sayısını yüzde 30 artıracak

2018'de işe alım süreçlerini tüm yıla yayarak büyümeye devam ettiklerinin altını çizen Bahar, "2018 başında 100 kişilik bir ekiptik, şu anda 190'a yakın çalışanımız var. 2019'da inorganik büyümeyle birlikte 250 kişiye yaklaşan bir ekibimiz olacak. 2019, globalleşme yönündeki stratejilerimize hız vereceğimiz bir yıl, hem yerel hem de global şirketleri bünyemize katmayı planlıyoruz" açıklamasına yer verdi.

e-Dönüşümle yılda 60.000 TL tasarruf

2018'de ülkemizde düzenlenen e-Fatura adedi 200 milyona yaklaştı. Yalnızca Kasım ayında düzenlenen e-Fatura adedi ise 785 milyonu geçmiş durumda. Foriba CEO'su Koray Gültekin Bahar, 2018'de e-Fatura'ya geçen mükellef sayısının yaklaşık 17.000'e ulaştığını belirtti. "Şirketler e-Faturaya geçiş yaparak ciddi anlamda kazanç sağlayabiliyor. Örneğin, aylık 1.000 adet kağıt fatura kesen bir firma, 5 TL kargo masrafı ile birlikte, yıllık depolama ve yazıcı maliyetlerini de ortadan kaldırarak yılda ortalama 60.000 TL'den fazla tasarruf edebiliyor. e-Dönüşüm çözümleriyle kağıt tüketimini azaltmayı ve doğayı korumayı kendisine misyon edinmiş bir şirketiz, 2018'de kesilen 200 milyon adet e-Fatura ile yaklaşık 600 milyon adet kağıt basılmaktan kurtarıldı, e-Dönüşüme bu açıdan bakılması ve farkındalık yaratılması amaçlarımız arasında" açıklamasında bulundu.