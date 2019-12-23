25 milyon liralık rüşvet krizine Şamil Tayyar yorumu - Son Dakika

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP Milletvekili Sinan Aygün arasındaki 25 milyon TL'lik rüşvet krizi ile ilgili, "Bırakın içlerini döksünler, içlerini döksünler ki hakikate ulaşalım" yorumunu yaptı.

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün rüşvet iddiasıyla suçladığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 3 CHP'li meclis üyesi arasındaki 25 milyon TL'lik kriz ile ilgili sosyal medyadan paylaşımlar yaptı. Sinan Aygün'ün yaptığı açıklamanın ardından sosyal medya hesabından yorum yapan Şamil Tayyar, Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma da dikkat çekerek, "Yavaş, Aygün'ün bu sözlerini paylaşarak, 25 milyonu cebine indirmek için değil okul için istediğini zımnen kabul ediyor. Bu, suç mudur? Suçsa TCK'da hangi madde kapsamındadır, bilmiyorum. Sorum şu: 950 milyon ilave rant var dediğin yolsuzluğu, bir okulla kapatmak meşru mudur" ifadelerini kullandı.

"İÇLERİNİ DÖKSÜNLER Kİ HAKİKATE ULAŞALIM"

Bir başka paylaşımında da İSKİ skandalını da hatırlatan Tayyar, "İkisi adına etiket açılmış, 'yanındayız' diyorlar. Ne Mansur Yavaş ne Sinan Aygün'ün yanındayım. Siz de öyle yapın, bırakın içlerini döksünler, döksünler ki hakikate ulaşalım. Rüşvet, İSKİ skandalında olduğu gibi çoğu kez bu tür aile kavgalarından açığa çıkar" yorumunu yaptı.

"TEMYİZ BAŞVURUSUNU 28 DAKİKA SONRA NEDEN GERİ ÇEKTİ"

Şamil Tayyar, Mansur Yavaş'ın başvuru bitimine 3 dakika kala yaptığı temyiz başvurusunu 28 dakika sonra geri çektiğine de vurgu yaparak, "Sinan Aygün'ün açıklamalarındaki kritik soru şu: 'Mansur Yavaş, başvuru bitimine 3 dakika kala 16.57'de istinafa yaptığı temyiz başvurusunu, 28 dakika sonra 17.25'de neden çekti?' Aygün diyor ki: '25 milyonu valizle mi götürecektim?' Anlaşılan rüşvet hesaba geçmemiş!" paylaşımını yaptı.

(İHA)