25 Nisan 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:00 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

02:45 Bekir Köse ile Sahur Vakti

04:30 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

08:15 Hayat Güzeldir

09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la

10:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

13:00 Kuaförüm Sensin

14:00 Sultan

16:00 Çocuktan Al Haberi

16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Yakut Kırmızı

23:45 Safir Mavi