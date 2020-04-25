25 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Milan Goller

00:50 Inter Goller

01:00 İsveç - İngiltere

01:20 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol

01:30 Almanya - Yunanistan

02:40 Spor Akşamı

03:10 Spor Akşamı

03:40 Almanya Bundesliga Özetler

04:00 Portekiz - Hollanda

04:10 Lig Hatırası 89-90

04:30 İngiltere - İtalya

05:40 Lig Hatırası 89-90

06:05 İngiltere Premier Lig Özetler

06:40 Siyah Beyaz Anılar

06:50 Spor ve Sağlık

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bundesliga

07:45 Spor ve Sağlık

07:50 Kamu Spotu: İşte Spor

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:00 La Liga Özetler

08:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

08:50 Kamu Spotu: Evde Spor

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Salto

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:55 Kamu Spotu: Evde Spor

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Unutulmaz Maçlar

10:00 Spor Bülteni

10:25 Kamu Spotu: İşte Spor

10:30 Portekiz - Hollanda

11:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller

11:55 Takvim Yaprakları

12:00 Hollanda 1974 Johan Cruyuff Anısına

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Çek Cumhuriyeti - Portekiz

13:00 Spor Bülteni

13:25 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:00 Türkiye - Moldova

14:55 Kamu Spotu: Evde Spor

15:00 Lig Hatırası 89-90

15:25 İngiltere Premier Lig Özetler

15:45 Premier Lig

15:55 Kamu Spotu: İşte Spor

16:00 İspanya - Fransa

16:00 Almanya - Yunanistan

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:00 Spor Bülteni

18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri

18:40 İngiltere Premier Lig Goller

18:55 Takvim Yaprakları

19:00 Unutulmaz Maçlar

19:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları

19:55 Kamu Spotu: Evde Spor

20:00 Spor Bülteni

20:30 Süper Lig Özetler

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

21:00 Lig Hatırası 89-90

21:00 Portekiz - İspanya

21:25 İngiltere Premier Lig Özetler

22:00 Spor Akşamı

23:00 İngiltere - İtalya

23:20 Kamu Spotu: Evde Spor

23:30 Unutulmaz Maçlar