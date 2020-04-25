25 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Milan Goller
00:50 Inter Goller
01:00 İsveç - İngiltere
01:20 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol
01:30 Almanya - Yunanistan
02:40 Spor Akşamı
03:10 Spor Akşamı
03:40 Almanya Bundesliga Özetler
04:00 Portekiz - Hollanda
04:10 Lig Hatırası 89-90
04:30 İngiltere - İtalya
05:40 Lig Hatırası 89-90
06:05 İngiltere Premier Lig Özetler
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:50 Spor ve Sağlık
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bundesliga
07:45 Spor ve Sağlık
07:50 Kamu Spotu: İşte Spor
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:00 La Liga Özetler
08:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
08:50 Kamu Spotu: Evde Spor
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Salto
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Unutulmaz Maçlar
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 Portekiz - Hollanda
11:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Hollanda 1974 Johan Cruyuff Anısına
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Çek Cumhuriyeti - Portekiz
13:00 Spor Bülteni
13:25 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 Türkiye - Moldova
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
15:45 Premier Lig
15:55 Kamu Spotu: İşte Spor
16:00 İspanya - Fransa
16:00 Almanya - Yunanistan
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:00 Spor Bülteni
18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
18:40 İngiltere Premier Lig Goller
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Unutulmaz Maçlar
19:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları
19:55 Kamu Spotu: Evde Spor
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:00 Portekiz - İspanya
21:25 İngiltere Premier Lig Özetler
22:00 Spor Akşamı
23:00 İngiltere - İtalya
23:20 Kamu Spotu: Evde Spor
23:30 Unutulmaz Maçlar