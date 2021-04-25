25 Nisan 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Jack Ryan: Gölge Ajan

02:15 Jack Ryan: Gölge Ajan

04:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

06:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Senede Bir Gün

16:15 Canım Kardeşim

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yol Arkadaşım

22:45 Yol Arkadaşım