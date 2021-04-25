25 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

04:45 Teknik Analiz

05:40 TFF 1. Lig Özetler

06:10 Süper Lig Özetler

06:35 Euro 2020 Magazin

06:58 İstiklal Marşı

07:00 FIFA Magazin

07:25 Efsanelerin İzinde

07:30 TFF 1. Lig Özetler

08:00 Süper Lig Özetler

08:25 Almanya Bundesliga Özetler

08:40 İngiltere Premier Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Olimpiyat Ateşi

10:30 Teknik Analiz

11:25 Takvim Yaprakları

11:30 TFF 1. Lig Özetler

12:00 Euro 2020 Magazin

12:25 Spor Kitaplığı

12:30 Spor Bülteni

12:55 2020 - 2021 Sezonu İng Basketbol Süper Ligi Karş. Pınar Karş

15:00 Spor Haftasonu

17:00 Aktüel Futbol

18:50 Takvim Yaprakları

19:00 Hedef Süper Lig

20:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşmaları Dönüşümlü Yayın

22:30 Stadyum