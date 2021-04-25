Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:45 Teknik Analiz
05:40 TFF 1. Lig Özetler
06:10 Süper Lig Özetler
06:35 Euro 2020 Magazin
06:58 İstiklal Marşı
07:00 FIFA Magazin
07:25 Efsanelerin İzinde
07:30 TFF 1. Lig Özetler
08:00 Süper Lig Özetler
08:25 Almanya Bundesliga Özetler
08:40 İngiltere Premier Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Olimpiyat Ateşi
10:30 Teknik Analiz
11:25 Takvim Yaprakları
11:30 TFF 1. Lig Özetler
12:00 Euro 2020 Magazin
12:25 Spor Kitaplığı
12:30 Spor Bülteni
12:55 2020 - 2021 Sezonu İng Basketbol Süper Ligi Karş. Pınar Karş
15:00 Spor Haftasonu
17:00 Aktüel Futbol
18:50 Takvim Yaprakları
19:00 Hedef Süper Lig
20:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşmaları Dönüşümlü Yayın
22:30 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika