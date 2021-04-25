25 Nisan 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

03:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Kırmızı Oda

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 On Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:30 Kırmızı Oda

17:15 Survivor Panorama Hafta Sonu

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler