Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Trio
01:00 Z Raporu
01:30 A. Demirspor - Trabzonspor
03:15 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
03:30 V.karagümrük - G.giresunspor
05:15 Gaziantep Fk - Göztepe
07:00 A. Demirspor - Trabzonspor
08:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Taraftar
13:00 Futbolun Şehirleri
14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
14:15 Süper Lig Maç Özetleri
14:45 Fta Antalyaspor-y.kayserispor
15:15 Ök Y.malatyaspor-ih Konyaspor
15:30 Maç Başlıyor
16:00 Ök Y.malatyaspor-ih Konyaspor
18:00 Maç Sonu
18:30 Taraftar
19:30 beIN Süper Lig
20:30 Altay - Galatasaray
22:30 beIN Süper Lig
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika