25 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Futbol Gecesi

02:00 % 100 Futbol

03:15 Bursaspor - Altaş Denizlispor

04:55 Spor Toto Süper Lig Özetler

05:10 Spor Toto 1. Lig Özetler

05:15 İngiltere Premier Lig Özetler

05:30 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:30 Spor Bülteni

13:25 Balıkesirspor - MKE Ankaragücü

15:30 Spor Bülteni

15:55 Kocaelispor - Manisa FK

18:00 Spor Hafta Sonu

20:25 Balıkesirspor - MKE Ankaragücü

21:15 % 100 Futbol Devre Arası

21:30 Balıkesirspor - MKE Ankaragücü

22:30 % 100 Futbol

23:45 Teknik Analiz