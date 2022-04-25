Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Futbol Gecesi
02:00 % 100 Futbol
03:15 Bursaspor - Altaş Denizlispor
04:55 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:10 Spor Toto 1. Lig Özetler
05:15 İngiltere Premier Lig Özetler
05:30 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:30 Spor Bülteni
13:25 Balıkesirspor - MKE Ankaragücü
15:30 Spor Bülteni
15:55 Kocaelispor - Manisa FK
18:00 Spor Hafta Sonu
20:25 Balıkesirspor - MKE Ankaragücü
21:15 % 100 Futbol Devre Arası
21:30 Balıkesirspor - MKE Ankaragücü
22:30 % 100 Futbol
23:45 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika