25 Nisan'da altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
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25 Nisan'da altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden alıcı buluyor

25.04.2022 11:25

25 Nisan'da gram altın haftaya düşüşle başlamasının ardından 910 lira seviyesinde alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.464 lira, cumhuriyet altını da 6.023 liradan işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 915,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 910 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.464 lira, cumhuriyet altını da 6.023 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.918 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, emtia piyasalarında merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi ile oynaklığın artabileceği bildirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden fazla şahinleşen açıklamaları sonrası tahvil piyasalarında bankanın mayıs, temmuz ve eylül toplantılarında 50'şer, haziranda ise 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlanmaya başladığını aktaran analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin cuma günü yüzde 3'ü aşarak 3 yılın zirvesini test etmesinin ardından yeni haftanın başlangıcında yüzde 2,83 seviyesinde dengelendiğini kaydetti.

ONS ALTINDA 1.940 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğine değinerek, bugünün veri gündeminde ise ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ile Dallas Fed Aktivite Endeksi'nin öne çıktığını söyledi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası tepki yükselişlerinde 1.940 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade etti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Altın, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 25 Nisan'da altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika


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