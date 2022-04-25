25 Nisan'da dolar ne kadar? - Son Dakika
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25 Nisan'da dolar ne kadar?

25.04.2022 11:25

Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,77 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 14,7427'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 14,7750 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,8670'ten, sterlin/TL ise 18,8360'tan satılıyor. Dolar endeksi bugün 101,8'le 25 Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 101,6'da dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,5 azalışla son 2 yılın en düşüğü olan 1,0740'tan alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden fazla şahinleşen açıklamaları sonrası tahvil piyasalarında bankanın mayıs, temmuz ve eylül toplantılarında 50'şer, haziranda ise 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlanmaya başladığını belirterek, küresel bazda artan risk algısının doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini ifade etti. Bugünün veri gündeminde Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ile Dallas Fed Aktivite Endeksi'nin izleneceğini kaydeden analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

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Güncel döviz fiyatları! 25 Nisan'da dolar ne kadar? Euro kaç TL? Güncel döviz fiyatları! 25 Nisan'da dolar ne kadar? Euro kaç TL? Brent petrolün varil fiyatı 102,38 dolar Brent petrolün varil fiyatı 102,38 dolar

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Kaynak: AA

Son Dakika Finans 25 Nisan'da dolar ne kadar? - Son Dakika


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