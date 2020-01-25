25 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 25 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

25 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

1 saat önce

25 Ocak 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

25 Ocak 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:20 Dizi

01:30 Dağ 2

01:45 Rus'un Oyunu

03:20 Sevdim Seni Bir Kere

04:20 Cesur ve Güzel

05:20 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Dizi

08:15 Yakışıklı Prens

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:45 Güvercin

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Dizi

13:00 Dağ 2

13:30 Gerçeğin Peşinde

15:45 Güvercin

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Babil

20:00 Dizi

23:00 Sefirin Kızı

Star, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:46 Kaynak: InterSinema.com
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