25 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 İleri Üçlü

01:00 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:35 Lig Raporu

03:05 Avrupa Yolunda

03:25 Süper Lig Özetler

03:30 Stadyum

03:55 TFF 1. Lig Özetler

04:25 Spor Kitaplığı

04:30 İngiltere Premier Lig Goller

05:05 Avrupa Yolunda

05:30 Takvim Yaprakları

05:30 İleri Üçlü

05:35 Futbol Anadolu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:28 İstiklal Marşı

07:30 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

08:00 Süper Lig Özetler

08:05 TFF 1. Lig Özetler

08:10 Olimpiyat Yıldızları

08:25 Lig Raporu

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Goller

09:25 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:00 Süper Spor

10:25 Salto

10:50 TFF 1. Lig Goller

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Ajans Saati

11:00 Spor Manşet

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:25 Lig Raporu

12:55 Takvim Yaprakları

12:55 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Doğa Sigorta

13:00 Spor Bülteni

13:45 Süper Lig Özetler

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol

14:00 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Doğa Sigorta

15:00 Avrupa Stüdyosu

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

15:55 Dünya Ralli Şampiyonası

16:00 Lig Raporu

16:30 1. Lig Gündemi

17:05 Spor Bülteni

17:25 Takvim Yaprakları

17:30 Spor Akşamı

17:30 Spor Haftasonu

18:20 Süper Lig Goller

18:30 Lig Raporu

19:00 Spor Merkezi

19:50 Dakika Skor

21:00 Spor Ana Haber

21:45 Stadyum

22:00 Stadyum