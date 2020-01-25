25 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 İleri Üçlü
01:00 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:35 Lig Raporu
03:05 Avrupa Yolunda
03:25 Süper Lig Özetler
03:30 Stadyum
03:55 TFF 1. Lig Özetler
04:25 Spor Kitaplığı
04:30 İngiltere Premier Lig Goller
05:05 Avrupa Yolunda
05:30 Takvim Yaprakları
05:30 İleri Üçlü
05:35 Futbol Anadolu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:28 İstiklal Marşı
07:30 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Olimpiyat Yıldızları
08:25 Lig Raporu
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:25 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:50 TFF 1. Lig Goller
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:00 Spor Manşet
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:25 Lig Raporu
12:55 Takvim Yaprakları
12:55 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Doğa Sigorta
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Özetler
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
14:00 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Doğa Sigorta
15:00 Avrupa Stüdyosu
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
15:55 Dünya Ralli Şampiyonası
16:00 Lig Raporu
16:30 1. Lig Gündemi
17:05 Spor Bülteni
17:25 Takvim Yaprakları
17:30 Spor Akşamı
17:30 Spor Haftasonu
18:20 Süper Lig Goller
18:30 Lig Raporu
19:00 Spor Merkezi
19:50 Dakika Skor
21:00 Spor Ana Haber
21:45 Stadyum
22:00 Stadyum