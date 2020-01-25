25 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 25 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

25 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

1 saat önce

25 Ocak 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

25 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:45 Benim Adım Melek

01:30 Tutunamayanlar

01:30 Payitaht Abdülhamid

03:00 Aileler Yarışıyor

03:30 Seksenler

04:30 Şampiyon

04:35 Ömür Dediğin

04:35 Küçük Hanımefendi

05:20 Küçük Hanımefendi

05:55 Beni Böyle Sev

07:10 Beni Böyle Sev

07:30 İncir Ağacı

08:35 1'de Bugün

08:45 Tozkoparan

08:45 Baba Can'dır

09:50 1'de Bugün

10:00 Tozkoparan

11:35 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

12:45 Şampiyon

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

15:30 1'de Bugün

15:40 Benim Adım Melek

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Kalk Gidelim

Benim Adım Melek Dizisi, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:46 Kaynak: InterSinema.com
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