25 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:45 Benim Adım Melek
01:30 Tutunamayanlar
01:30 Payitaht Abdülhamid
03:00 Aileler Yarışıyor
03:30 Seksenler
04:30 Şampiyon
04:35 Ömür Dediğin
04:35 Küçük Hanımefendi
05:20 Küçük Hanımefendi
05:55 Beni Böyle Sev
07:10 Beni Böyle Sev
07:30 İncir Ağacı
08:35 1'de Bugün
08:45 Tozkoparan
08:45 Baba Can'dır
09:50 1'de Bugün
10:00 Tozkoparan
11:35 1'de Bugün
11:45 Hapishanedeki Çiçek
12:45 Şampiyon
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
15:30 1'de Bugün
15:40 Benim Adım Melek
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Kalk Gidelim