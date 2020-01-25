25 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 25 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

25 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı

1 saat önce

25 Ocak 2020 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

25 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı, System.String[]

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Kelime Oyunu

02:00 Sen de Yap

02:00 Yeniden Konuşalım

03:40 Galip Derviş

04:20 Ben Bilmem Eşim Bilir

06:00 Annem

06:00 Geniş Aile

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Çocuklar Duymasın

08:45 Sen de Yap

09:45 Çok Gezenti

10:30 Yaprak Dökümü

11:15 Yeniden Konuşalım

12:15 Rehber

13:30 Sen de Yap

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

14:30 Küçük Ağa

16:00 Sağlıkla Gülümse

16:45 Çocuklar Duymasın

17:00 Annem

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

21:00 Şeref Meselesi

23:30 Cenaze İşleri

23:30 Galip Derviş

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:46 Kaynak: InterSinema.com
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