Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Haberler
00:35 Biatlon
01:05 Biatlon
02:00 Alp Disiplini
03:30 Rally Raid
03:30 Kayakla Atlama
04:00 Biatlon
04:00 Rally Raid
05:00 Bisiklet
05:00 Snooker
07:00 Nordic Combined
07:00 Bisiklet
08:00 Snooker
08:00 Kayaklı Koşu
09:30 Kayakla Atlama
09:30 Nordic Combined
10:20 Nordic Combined
10:30 Kayakla Atlama
11:20 Alp Disiplini
12:10 Alp Disiplini
13:50 Alp Disiplini
14:15 Biatlon
15:00 Biatlon
15:30 Nordic Combined
16:10 Biatlon
17:00 Olimpiyat Oyunları
17:50 Kayakla Atlama
18:00 Olimpiyat Oyunları
19:00 Alp Disiplini
19:30 Haberler
19:35 Biatlon
20:15 Alp Disiplini
21:15 Alp Disiplini
21:55 Biatlon
21:55 Haberler
22:05 Kayakla Atlama
22:55 Biatlon
23:25 Haberler
23:30 Kayakla Atlama
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika