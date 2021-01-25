25 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

25 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

25.01.2021 06:42
25 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

25 Ocak 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

04:30 Adana Demirspor - Bursaspor

05:05 Teknik Analiz

06:10 İtalya Kupası Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Teknik Analiz

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:25 Takvim Yaprakları

09:30 Orhan Ayhan'la

09:40 TFF 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:00 Stadyum

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:25 Hava Durumu

12:30 Spor Bülteni

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:25 Tuzlaspor A.Ş. - Akhisarspor

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Giresunspor - Aydeniz Et Balıkesirspor

15:55 İstanbulspor A.Ş. - Adanaspor A.Ş.

18:00 Spor Merkezi

18:00 Spor Haftasonu

18:55 Yılport Samsunspor - Altay

18:55 Altınordu - Menemenspor

21:00 Stadyum

25 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

Futbol Federasyonu, Orhan Ayhan, Hava Durumu, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 25 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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