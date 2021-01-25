Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:30 Adana Demirspor - Bursaspor
05:05 Teknik Analiz
06:10 İtalya Kupası Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Teknik Analiz
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 Takvim Yaprakları
09:30 Orhan Ayhan'la
09:40 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:00 Stadyum
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:25 Hava Durumu
12:30 Spor Bülteni
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Tuzlaspor A.Ş. - Akhisarspor
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Giresunspor - Aydeniz Et Balıkesirspor
15:55 İstanbulspor A.Ş. - Adanaspor A.Ş.
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Yılport Samsunspor - Altay
18:55 Altınordu - Menemenspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika