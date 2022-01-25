Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
04:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:15 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Efsanelerin İzinde
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 Spor Merkezi
23:00 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika