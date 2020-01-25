25 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor20.00 Fenerbahçe - Medipol BaşakşehirBEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlılarda, Göztepe maçının hazırlıkları sona erecek.15.00 Takım İzmir'e gidecek.15.40 Kafilenin İzmir'de karşılanması.16.00 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İzmir Bornova'da No1903 kafenin açılışına katılacak.GALATASARAYSarı kırmızılılar, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.16.00 Takım, uçakla Konya'ya hareket edecek.17.00 Sarı-kırmızılı kafilenin Konya'da karşılanışı.TRABZONSPORBordo mavililer günü izinli geçirecek.MİLLİ TAKIM13.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzmir Torbalı'da Altınordu Futbol Kulübü'nün Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret edecek. Güneş, daha sonra TFF 1'inci Lig'de saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altay - İstanbulspor maçını izleyecek.TFF 1'İNCİ LİG14.00 Giresunspor - Cesar Grup Ümraniyespor16.30 Osmanlıspor - Keçiörengücü19.00 Altay - İstanbulsporTFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki ligde de 20'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Doğa Sigorta15.15 Sigortam.net İTÜ Basket - TOFAŞ17.30 Frutti Extra Bursaspor - Darüşşafaka Tekfen20.00 Teksüt Bandırma - OGM OrmansporHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi13.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Çankaya Üniversitesi14.00 OGM Ormanspor - Samsun Canik Belediyespor14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - İzmit Belediyespor16.00 BOTAŞ - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol
VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi16.00 Fenerbahçe Opet - BeşiktaşAXA Sigorta Efeler Ligi13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Arkas Spor14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Sorgun Belediyespor14.00 Arhavi Voleybol - Spor Toto15.30 Tokat Belediye Plevne - Galatasaray HDI Sigorta16.00 İnegöl Belediyespor - Ziraat Bankası
SATRANÇ17.00 Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 'Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası' sona erecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL15.45 Brentford - Leicester City (Çağlar Söyüncü - Federasyon Kupası)17.30 Union Berlin - Augsburg (Yunus Mallı)20.30 Bayern Münih - Schalke 04 (Ozan Kabak - Ahmed Kutucu)21.45 Heracles - Feyenoord (Orkun Kökçü)
23.00 Sevilla - Granada (İsmail Köybaşı)