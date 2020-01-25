25 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 25 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

25 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor20.00 Fenerbahçe - Medipol BaşakşehirBEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlılarda, Göztepe maçının hazırlıkları sona erecek.

25 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

SÜPER LİG

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü

17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlılarda, Göztepe maçının hazırlıkları sona erecek.

15.00 Takım İzmir'e gidecek.

15.40 Kafilenin İzmir'de karşılanması.

16.00 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İzmir Bornova'da No1903 kafenin açılışına katılacak.

GALATASARAY

Sarı kırmızılılar, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

16.00 Takım, uçakla Konya'ya hareket edecek.

17.00 Sarı-kırmızılı kafilenin Konya'da karşılanışı.

TRABZONSPOR

Bordo mavililer günü izinli geçirecek.

MİLLİ TAKIM

13.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzmir Torbalı'da Altınordu Futbol Kulübü'nün Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret edecek. Güneş, daha sonra TFF 1'inci Lig'de saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altay - İstanbulspor maçını izleyecek.

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Giresunspor - Cesar Grup Ümraniyespor

16.30 Osmanlıspor - Keçiörengücü

19.00 Altay - İstanbulspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLER

İki ligde de 20'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Doğa Sigorta

15.15 Sigortam.net İTÜ Basket - TOFAŞ

17.30 Frutti Extra Bursaspor - Darüşşafaka Tekfen

20.00 Teksüt Bandırma - OGM Ormanspor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Çankaya Üniversitesi

14.00 OGM Ormanspor - Samsun Canik Belediyespor

14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - İzmit Belediyespor

16.00 BOTAŞ - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

16.00 Fenerbahçe Opet - Beşiktaş

AXA Sigorta Efeler Ligi

13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Arkas Spor

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Sorgun Belediyespor

14.00 Arhavi Voleybol - Spor Toto

15.30 Tokat Belediye Plevne - Galatasaray HDI Sigorta

16.00 İnegöl Belediyespor - Ziraat Bankası

SATRANÇ

17.00 Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 'Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası' sona erecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

15.45 Brentford - Leicester City (Çağlar Söyüncü - Federasyon Kupası)

17.30 Union Berlin - Augsburg (Yunus Mallı)

20.30 Bayern Münih - Schalke 04 (Ozan Kabak - Ahmed Kutucu)

21.45 Heracles - Feyenoord (Orkun Kökçü)

23.00 Sevilla - Granada (İsmail Köybaşı)


Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:21 Kaynak: DHA
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