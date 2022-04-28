25 paket uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Samsun'da jandarma ekipleri, takibe aldıkları şahsı folyoya sarılı 25 paket esrarla birlikte yakaladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini edinilen 21 yaşındaki M.B.'yi folyoya sarılı 25 paket esrarla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan M.B., Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN